La Terrazza a mare si illuminerà di verde in onore di San Patrizio (Di lunedì 15 marzo 2021) La Terrazza a mare è uno dei 42 siti italiani che partecipa al Global Greening 2021, l’iniziativa culturale di Turismo Irlandese che ha preso il via 11 anni fa in Australia con l’illuminazione di verde dell’iconico Sidney Opera House per festeggiare il giorno di San Patrizio, il Santo patrono dell’isola di Smeraldo. L’evento, che da sempre porta un messaggio di amicizia al popolo d’Irlanda, quest’anno più che mai assume un significato di vicinanza e speranza tra tutti i paesi. In un periodo così difficile Turismo Irlandese ha voluto coinvolgere un numero elevato di località in tutto il mondo che possano così fungere, simbolicamente, da connessione con la propria casa d’origine, in attesa che si possa ricominciare a viaggiare e, quindi, riabbracciare i propri cari. Pertanto, la sera del 17 marzo, dalle 21,00 per ... Leggi su udine20 (Di lunedì 15 marzo 2021) Laè uno dei 42 siti italiani che partecipa al Global Greening 2021, l’iniziativa culturale di Turismo Irlandese che ha preso il via 11 anni fa in Australia con l’illuminazione didell’iconico Sidney Opera House per festeggiare il giorno di San, il Santo patrono dell’isola di Smeraldo. L’evento, che da sempre porta un messaggio di amicizia al popolo d’Irlanda, quest’anno più che mai assume un significato di vicinanza e speranza tra tutti i paesi. In un periodo così difficile Turismo Irlandese ha voluto coinvolgere un numero elevato di località in tutto il mondo che possano così fungere, simbolicamente, da connessione con la propria casa d’origine, in attesa che si possa ricominciare a viaggiare e, quindi, riabbracciare i propri cari. Pertanto, la sera del 17 marzo, dalle 21,00 per ...

Ultime Notizie dalla rete : Terrazza mare San Patrizio: illuminate di verde le piazze Mercurio e Bad Kissingen ... la Sostra e la chiesa di san Giorgio nella Val d'Intelvi, in provincia di Como; la Cupola di san Gaudenzio di Novara; La Bollente di Acqui Terme; Castel Thun in Val di Non; la Terrazza a Mare di ...

Su Prime Video con "Bicibicitalia", gli attori Federico Perrotta e Valentina Olla in Liguria Il cuore pulsante dell'altopiano delle Manie, una vera e propria terrazza sul mare, e dunque l'entroterra ligure con il suo paesaggio inaspettato si rivelano ricchi di natura incontaminata, fascino e ...

Costa d'Amalfi, in vendita la meravigliosa Villa Saracena [FOTO] In Costiera Amalfitana una meravigliosa residenza privata a picco sul mare è in vendita. Si tratta di "Villa Saracena", situata nella zona Capo d’Orso, nel territorio comunale di Maiori. La vendita è ...

