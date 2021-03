Il gruppo BMW produce EV con elettricità locale green (Di lunedì 15 marzo 2021) Il gruppo BMW alimenterà la produzione delle nuove iX e i4 elettriche negli stabilimenti di Dingolfing e Monaco in Germania interamente con energia idroelettrica locale green. Allo scopo sono stati firmati contratti con Stadtwerke München e RWE Supply e Trading per l’energia idroelettrica che proverrà dai fiumi Isar e Lech. Il membro del CdA per la produzione Milan Nedeljkovi? ha dichiarato: «Abbiamo una visione olistica della sostenibilità. Quindi piuttosto che limitarci a ridurre al minimo le emissioni derivanti dalla guida, stiamo lavorando per ridurre significativamente l’impronta ecologica dei nostri processi produttivi». Il gruppo alimenta già oggi i suoi impianti di produzione in tutto il mondo interamente con elettricità green. «La novità è che in futuro ci riforniremo di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021) IlBMW alimenterà la produzione delle nuove iX e i4 elettriche negli stabilimenti di Dingolfing e Monaco in Germania interamente con energia idroelettrica. Allo scopo sono stati firmati contratti con Stadtwerke München e RWE Supply e Trading per l’energia idroelettrica che proverrà dai fiumi Isar e Lech. Il membro del CdA per la produzione Milan Nedeljkovi? ha dichiarato: «Abbiamo una visione olistica della sostenibilità. Quindi piuttosto che limitarci a ridurre al minimo le emissioni derivanti dalla guida, stiamo lavorando per ridurre significativamente l’impronta ecologica dei nostri processi produttivi». Ilalimenta già oggi i suoi impianti di produzione in tutto il mondo interamente con. «La novità è che in futuro ci riforniremo di ...

