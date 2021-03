I nove punti tra Milan e Napoli erano un delitto

(Di lunedì 15 marzo 2021) Elogio della qualità Stefano Pioli, nelle interviste del postpartita, ha sottolineato più volte quanto ilsia «una squadra di qualità». In effetti è proprio ciò che è emerso sopra ogni altra cosa dalla sfida di San Siro tra gli azzurri e il: la distanza in classifica, il diverso percorso in Europa e, inevitabilmente, la percezione rispetto al rendimento stagionale, non rendono giustizia al reale valore delle squadre a disposizione di Gattuso e Pioli. Cioè, il fatto che ilsia così lontano dal– che poi, in realtà, gli azzurri sono solo a seidai rossoneri, e tra l’altro hanno anche una gara da recuperare – era ed è da considerare come un. O meglio: è del tutto incomprensibile, data la qualità assoluta delle due rose. Il, ...

Un divario incomprensibile data la qualità delle due rose. A San Siro la squadra di Gattuso ha saputo cambiare quadro tattico in corsa ...