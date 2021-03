Come attivare il viaggio nel tempo su Google Earth (Di lunedì 15 marzo 2021) (Foto:Kyler Jeffrey)È possibile viaggiare nel tempo su Google Earth per Android grazie a una funzione chiamata Timelapse che è rimasta nascosta nei meandri del codice della popolare applicazione di esplorazione virtuale del mondo attraverso le foto satellitari ad alta risoluzione. Attivando l’opzione si potrà passare dai giorni nostri fino a quasi 100 anni fa per scoprire Come è cambiato il panorama. È anche un modo per prendere più coscienza su quanto l’uomo abbia modificato a proprio vantaggio la natura, distruggendo ecosistemi e plasmando i territori in modo spesso drammatico. A raccontare Come attivare il viaggio del tempo ci ha pensato lo sviluppatore Kyler Jeffrey, che ha pubblicato anche un video dimostrativo relativo all’area di San ... Leggi su wired (Di lunedì 15 marzo 2021) (Foto:Kyler Jeffrey)È possibile viaggiare nelsuper Android grazie a una funzione chiamata Timelapse che è rimasta nascosta nei meandri del codice della popolare applicazione di esplorazione virtuale del mondo attraverso le foto satellitari ad alta risoluzione. Attivando l’opzione si potrà passare dai giorni nostri fino a quasi 100 anni fa per scoprireè cambiato il panorama. È anche un modo per prendere più coscienza su quanto l’uomo abbia modificato a proprio vantaggio la natura, distruggendo ecosistemi e plasmando i territori in modo spesso drammatico. A raccontareildelci ha pensato lo sviluppatore Kyler Jeffrey, che ha pubblicato anche un video dimostrativo relativo all’area di San ...

Didattica a distanza: come attivare gioia ed eccitazione, piccoli consigli Orizzonte Scuola Come attivare il viaggio nel tempo su Google Earth Come attivare e sfruttare la funzionalità di viaggio del tempo su Google Earth per smartphone o tablet Android, la procedura ...

