Arriva l’ufficio biofilico di Kengo Kuma (Di martedì 16 marzo 2021) Un’altra architettura della tarda modernità milanese se ne va per essere sostituita, nella totale noncuranza, da una più rispondente allo spirito del tempo. Nulla di strano sotto la Madonnina dove processi di sostituzioni e di terzializzazione vanno avanti con crescente alacrità. Ecco perciò giunta l’ora per demolire gli uffici direzionali della Rizzoli di Piero Portaluppi e Gaspare Pestalozza (1957-60) con il loro icastico prospetto per lasciare posto al nuovo «ufficio biofilico del futuro» progettato da Kengo Kuma. D’altronde come ha … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 16 marzo 2021) Un’altra architettura della tarda modernità milanese se ne va per essere sostituita, nella totale noncuranza, da una più rispondente allo spirito del tempo. Nulla di strano sotto la Madonnina dove processi di sostituzioni e di terzializzazione vanno avanti con crescente alacrità. Ecco perciò giunta l’ora per demolire gli uffici direzionali della Rizzoli di Piero Portaluppi e Gaspare Pestalozza (1957-60) con il loro icastico prospetto per lasciare posto al nuovo «ufficiodel futuro» progettato da. D’altronde come ha … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

_Alessandro__ : Come avevo scritto qualche giorno fa, avevo ordinato una cassettiera per l'ufficio ed era arrivata battuta, è arriv… - sbarbatel02 : @Lotus_1979 ..ah boh non lo so guarda... poi tra un'ora gli arriva la telefonata in ufficio: 'contrordine l'… - VittorioEnrico : RT @MariaLu91149151: @SusannaCeccardi @Esterin62237737 Guardate che la Lamorgese si è riatta l'ufficio,portapenne da 3500euro totale ???Abb… - Esterin62237737 : RT @MariaLu91149151: @SusannaCeccardi @Esterin62237737 Guardate che la Lamorgese si è riatta l'ufficio,portapenne da 3500euro totale ???Abb… - MariaLu91149151 : @SusannaCeccardi @Esterin62237737 Guardate che la Lamorgese si è riatta l'ufficio,portapenne da 3500euro totale ???… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva l’ufficio 'Fake news' sui vaccini via mail ed sms: arriva l'allerta della Polizia Postale ART News - Agenzia Stampa