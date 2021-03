Torino-Inter, le formazioni ufficiali (Di domenica 14 marzo 2021) Queste le scelte di Davide Nicola e Antonio Conte per l’incontro di questo pomeriggio tra Torino e Inter, in programma alle ore 15. Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Baselli, Mandragora, Lukic, Murru; Verdi, Sanabria. All. Davide Nicola Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Antonio Conte Foto: sito ufficiale Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 marzo 2021) Queste le scelte di Davide Nicola e Antonio Conte per l’incontro di questo pomeriggio tra, in programma alle ore 15.(3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Baselli, Mandragora, Lukic, Murru; Verdi, Sanabria. All. Davide Nicola(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Antonio Conte Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

