Mick Jagger a Monreale incantato dal Duomo

(Di domenica 14 marzo 2021). Nel primo pomeriggio il frontman dei Rolling Stones è arrivato in compagnia della principessa Vittoria Alliata alper una visita riservatissima. La rockstar di “Satisfaction” è stata accolta da don Nicola Gaglio.è rimasto affascinato dall’organo del, si è avvicinato e ha chiesto di poterlo sentire suonare. Permesso accordato. L’organista è arrivato e ha iniziato a suonare. Un giro in Cattedrale, poi la firma sul libro della diocesi dicome ospite illustre. Infine i saluti. Il frontman dei Rolling Stones si trova in Sicilia dallo scorso ottobre. Sta facendo un giro della Sicilia. Ieri era a Palermo. Di recente era stato fotografato ad Agrigento mentre andava a visitare la ...

Agenzia_Ansa : Il leader dei Rolling Stones, Mick Jagger, si trova a Palermo. Il rocker ha visitato, in forma privata, Palazzo Rea… - MediasetTgcom24 : Mick Jagger turista a Palermo: visita a sorpresa al Palazzo Reale - repubblica : Mick Jagger visita il Duomo di Monreale a fa suonare l'organo - abboapk : RT @repubblica: Mick Jagger visita il Duomo di Monreale a fa suonare l'organo - manulamanuz57 : RT @repubblica: Mick Jagger visita il Duomo di Monreale a fa suonare l'organo -

Chestia trascorrendo un lungo periodo in Italia ormai non è più un mistero: l'ultimo avvistamento era stato, a inizio marzo, ad Agrigento . Stavolta, il frontman dei Rolling Stones ha scelto ...Tra i paesi da visitare, nell'approfondimento sono citati in particolare Marzamemi, borgo marinaro recentemente visitato anche da, e Portopalo di Capo Passero . Il Golfo di Squillace in ...