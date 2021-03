Dobbiamo davvero preoccuparci dell’inflazione in arrivo? (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar – Uno spettro si aggira per l’Europa, ma non è quello del comunismo. E’ quello dell’inflazione. Una concreta probabilità, secondo alcuna. Una certezza, secondo altri. Un incubo, per chi ha costruito l’eurozona su un’architettura intrinsecamente deflazionista. (Non) sarà iperinflazione Ammesso che si esca dalla pandemia, l’unica certezza sarà quella della distruzione di capacità produttiva. Tra lockdown, serrate, mancanze (almeno per l’Italia) di stanziamenti adeguati a ristorare le attività più colpite, il già avviato percorso di deindustrializzazione ha vissuto un’improvvisa fiammata. Non c’è però solo l’industria: anche il comparto della ricettività, quello fatto di alberghi, bar e ristoranti, ne uscirà decimato. Esaurite le misure di contenimento, i cittadini – in specie chi ha avuto la fortuna di riuscire a mantenere un lavoro, trovandosi dunque ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar – Uno spettro si aggira per l’Europa, ma non è quello del comunismo. E’ quello. Una concreta probabilità, secondo alcuna. Una certezza, secondo altri. Un incubo, per chi ha costruito l’eurozona su un’architettura intrinsecamente deflazionista. (Non) sarà iperinflazione Ammesso che si esca dalla pandemia, l’unica certezza sarà quella della distruzione di capacità produttiva. Tra lockdown, serrate, mancanze (almeno per l’Italia) di stanziamenti adeguati a ristorare le attività più colpite, il già avviato percorso di deindustrializzazione ha vissuto un’improvvisa fiammata. Non c’è però solo l’industria: anche il comparto della ricettività, quello fatto di alberghi, bar e ristoranti, ne uscirà decimato. Esaurite le misure di contenimento, i cittadini – in specie chi ha avuto la fortuna di riuscire a mantenere un lavoro, trovandosi dunque ...

