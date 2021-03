Bando Isi: apre la procedura online per le imprese (Di domenica 14 marzo 2021) Bando Isi 2020: pubblicate le date di apertura della procedura informatica. Dal 1° giugno 2021 le imprese possono accedere allo sportello online Sulla pagina informativa del Bando Isi 2020 è stato aggiornato il calendario con le date relative alla fase di compilazione online delle domande. Dal 1° giugno e fino al 15 luglio 2021, le… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 14 marzo 2021)Isi 2020: pubblicate le date di apertura dellainformatica. Dal 1° giugno 2021 lepossono accedere allo sportelloSulla pagina informativa delIsi 2020 è stato aggiornato il calendario con le date relative alla fase di compilazionedelle domande. Dal 1° giugno e fino al 15 luglio 2021, le… L'articolo Corriere Nazionale.

