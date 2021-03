Aiello: chi è, età, carriera, chi è la fidanzata, Sanremo 2021, testo e video di ‘Ora’, Instagram (Di domenica 14 marzo 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento del pomeriggio di Rai 1 con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi anche Aiello, reduce dal Festival di Sanremo 2021 con il brano “Ora”. Aiello: chi è, età, carriera Aiello, all’anagrafe Antonio Aiello, è nato a Cosenza il 26 luglio del 1985. Si è diplomato al liceo scientifico e ha una laurea triennale in scienze della comunicazione conseguita presso l’Unical e una magistrale in Economia alla Luiss. Aiello ha partecipato alle audizioni del Festival di Sanremo 2011, ma non è riuscito a classificarsi tra i finalisti. Sempre nel 2011 ha pubblicato il suo primo singolo, Riparo. Nel 2012 ha debuttato in televisione: si è esibito nel programma in onda su Rai 1 Di che talento sei? Nel 2019 ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 marzo 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento del pomeriggio di Rai 1 con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi anche, reduce dal Festival dicon il brano “Ora”.: chi è, età,, all’anagrafe Antonio, è nato a Cosenza il 26 luglio del 1985. Si è diplomato al liceo scientifico e ha una laurea triennale in scienze della comunicazione conseguita presso l’Unical e una magistrale in Economia alla Luiss.ha partecipato alle audizioni del Festival di2011, ma non è riuscito a classificarsi tra i finalisti. Sempre nel 2011 ha pubblicato il suo primo singolo, Riparo. Nel 2012 ha debuttato in televisione: si è esibito nel programma in onda su Rai 1 Di che talento sei? Nel 2019 ha ...

Advertising

zazoomblog : Chi è Maurizio Aiello vita privata e carriera: tutto sul famoso attore italiano - #Maurizio #Aiello #privata… - rtamacc : quando parte titanium non importa dove o con chi tu sia, il ritornello si urla e se non viene fuori la vena del col… - pale_blue_ric : chi ha messo ora di aiello all'ultimo posto della sua classifica di sanremo e mo la ascolta tutti i giorni? questo… - TommasoRagno : @maxxtallica perdonami non so chi sia Aiello e neanche sono arrabbiato: sono qua che invece mi gratto - Juliet_GV : @cuvness Dalla sola anteprima si vedeva fino a preservare ed io MA CHI PIGLIAMO PER IL CULO.... poi ho visto Aiello… -