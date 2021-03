Vidal, al rientro si gioca la permanenza all'Inter. E il Flamengo... (Di sabato 13 marzo 2021) Non è un periodo fortunato per Arturo Vidal, out per 25 - 30 giorni a seguito dell'Intervento chirurgico in artroscopia di meniscectomia mediale selettiva al ginocchio sinistro al quale si è ... Leggi su gazzetta (Di sabato 13 marzo 2021) Non è un periodo fortunato per Arturo, out per 25 - 30 giorni a seguito dell'vento chirurgico in artroscopia di meniscectomia mediale selettiva al ginocchio sinistro al quale si è ...

Ultime Notizie dalla rete : Vidal rientro Vidal, al rientro si gioca la permanenza all'Inter. E il Flamengo... E così, pure uno come Vidal non può avere il domani assicurato. Carriera e ingaggio top ? Il contratto con l'Inter scadrà il 30 giugno 2023 (ma c'è la possibilità di lasciare al termine del secondo ...

Inter, l'infortunio di Vidal cambia le gerarchie a centrocampo L'assenza forzata di Vidal cambia dunque le gerarchie in mezzo al campo e potrebbe favorire il ...costretto ai box per buona parte della stagione e sarebbe pronto ormai da qualche settimana al rientro ...

Vidal, al rientro si gioca la permanenza all’Inter. E il Flamengo... La Gazzetta dello Sport Inter: Conte recupera Eriksen, ma con il Toro tocca a Gagliardini Alla vigilia della sfida con il Torino, in casa Inter rientra l'allarme Eriksen. Il danese, che ieri si era fermato per una leggera infiammazione al ginocchio sinistro che aveva destato qualche preocc ...

L’Inter di Conte e i problemi a centrocampo: Eriksen verso lo stop, come sta il danese L’ex centrocampista del Tottenham ha accusato nella rifinitura di venerdì una infiammazione al ginocchio. Allarme a centrocampo: senza Vidal (operato) e con Eriksen in dubbio, Antonio Conte sta valuta ...

