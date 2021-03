Stefania Orlando fa una confessione sul suo lavoro precario in tv | “Ci sono figli e figliastri”

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 13 marzo 2021)parla del suoin tvpassati una decina di giorni da quandoè uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5. La conduttrice pian piano sta tornando alla vita di tutti i giorni ma non è semplice visto che è rimasta nel loft di Cinecittà per cinque mesi e mezzo. Dopo aver rilasciato delle interviste a Verissimo e Live Non è la D’Urso, recentemente l’ex gieffina è stata ospite a Casa Chi. In quell’occasione l’amica di Tommaso Zorzi ha avuto modo di ripercorrere un po’ la situazione relativa al suosul piccolo schermo. Una professione, definito da lei stessa non meritocratico e soprattutto. “Ciastri, quando vedi che non ti ...