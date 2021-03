LIVE F1, Test Bahrain in DIRETTA: Ferrari in pista con Sainz. Ricciardo al comando su Alonso (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.29 Termina per ora il programma di Sainz (Ferrari) che rientra in pit lane. 11.26 Continua da quasi 60 minuti un lavoro specifico per la Ferrari con dei tempi molto alti rispetto alla concorrenza. 11.24 Piccolo errore per Nicholas Latifi nel secondo settore. Il canadese della Willliams si stava migliorando. 11.22 Fernando Alonso (Alpine) torna al lavoro dopo una breve sosta. Lo spagnolo ha il secondo crono assoluto con 124 millesimi di ritardo da Daniel Ricciardo. 11.20 I meccanici della McLaren lavorano su Daniel Ricciardo. L’australiano si appresta a tornare in pista da leader della sessione. 11.18 Nikita Mazepin continua l’avvicinamento al Mondiale 2021. Il russo si prepara al debutto con ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.29 Termina per ora il programma di) che rientra in pit lane. 11.26 Continua da quasi 60 minuti un lavoro specifico per lacon dei tempi molto alti rispetto alla concorrenza. 11.24 Piccolo errore per Nicholas Latifi nel secondo settore. Il canadese della Willliams si stava migliorando. 11.22 Fernando(Alpine) torna al lavoro dopo una breve sosta. Lo spagnolo ha il secondo crono assoluto con 124 millesimi di ritardo da Daniel. 11.20 I meccanici della McLaren lavorano su Daniel. L’australiano si appresta a tornare inda leader della sessione. 11.18 Nikita Mazepin continua l’avvicinamento al Mondiale 2021. Il russo si prepara al debutto con ...

