Il Brescia stende il Frosinone e adesso può sognare

(Di sabato 13 marzo 2021)- Il "nuovo"di Clotet non si ferma più. Le Rondinelle conquistano tre punti pesantissimi nel duello in alto quota in casa dele dimostrano nel modo più eloquente di avere ...

Il Giorno

Il rientrante Ndoj gestisce un cross di Pajac e trova il varco per scagliare la saetta che vale la vittoria e riaccende i sogni di gloria di unsempre più sicuro e con una difesa sempre più ...Brutto ko per il Frosinone che cede al 93' con il, in coda importante 3 - 0 della Cremonese sulla Reggiana, in dieci per 80', mentre termina 0 - 0 Pordenone - Pescara.Brescia - Il “nuovo” Brescia di Clotet non si ferma più. Le Rondinelle conquistano tre punti pesantissimi nel duello in alto quota in casa del Frosinone e dimostrano nel modo più eloquente di avere ...Brocchi cade con la Reggina, ma Zanetti non approfitta e pareggia 1-1 con l'Ascoli subendo l'aggancio di Corini. Il Brescia passa al 93', 0-0 tra Pordenone e Pescara, tris Cremonese ...