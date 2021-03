Gemma Galgani cade dalle scale in studio. Attimi di paura a Uomini e Donne - (Di sabato 13 marzo 2021) Novella Toloni L'incidente si è consumato durante l'ultima registrazione. La dama torinese è stata costretta ad abbandonare lo studio per ricevere le prime cure Attimi di paura in studio a Uomini e Donne per la rovinosa caduta di Gemma Galgani dalle scale dello studio. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 12 marzo durante le registrazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 la prossima settimana. Tutto è successo nel giro di pochi minuti e in apertura di puntata. La spia rossa delle telecamere si era da poco accesa e Gemma Galgani stava facendo il suo ingresso dalla passerella sopraelevata che circonda il nuovo ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 13 marzo 2021) Novella Toloni L'incidente si è consumato durante l'ultima registrazione. La dama torinese è stata costretta ad abbandonare loper ricevere le prime curediinper la rovinosa caduta didello. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 12 marzo durante le registrazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 la prossima settimana. Tutto è successo nel giro di pochi minuti e in apertura di puntata. La spia rossa delle telecamere si era da poco accesa estava facendo il suo ingresso dalla passerella sopraelevata che circonda il nuovo ...

Advertising

infoitcultura : Alessandra Amoroso, Luciana Littizzetto e Gemma Galgani nell’ultima puntata di C’è posta per te 2021 - truth_t3ll3r_ : Oggi si vive solo in funzione di Lucianina Littizzetto che manda la posta a Gemma Galgani - Italia_Notizie : Gemma Galgani cade dalle scale in studio. Attimi di paura a Uomini e Donne - matty_aloud : RAGAZZI - infoitcultura : Uomini e Donne, incidente in studio per Gemma Galgani: è successo nell’ultima registrazione -