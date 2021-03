Feste in casa con il karaoke, nottata di controlli e multe a Milano (Di sabato 13 marzo 2021) AGI - Feste clandestine in abitazioni e assembramenti per strada, davanti a locali rimasti aperti per vendere alcolici. Sono alcuni degli interventi eseguiti dai carabinieri ieri a Milano, che vedono protagonisti in entrambi i casi soprattutto giovani non rispettosi delle misure di contrasto al covid. Durante la notte, i militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via Andrea Appiani, dove era stata segnalata una festa in un appartamento. Sul posto sono state identificate 21 persone, studenti di età compresa tra i 20 e i 24 anni, che sono state sanzionate per la violazione delle norme anti covid. Poi, in corso Vercelli, dove 6 persone, tutti trentenni, avevano organizzato una cena. Anche in questo caso, sanzionati in violazione della normativa covid-19. E ancora, i militari sono intervenuti in via Melzi D'Eril, dove era stata segnalata musica ... Leggi su agi (Di sabato 13 marzo 2021) AGI -clandestine in abitazioni e assembramenti per strada, davanti a locali rimasti aperti per vendere alcolici. Sono alcuni degli interventi eseguiti dai carabinieri ieri a, che vedono protagonisti in entrambi i casi soprattutto giovani non rispettosi delle misure di contrasto al covid. Durante la notte, i militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via Andrea Appiani, dove era stata segnalata una festa in un appartamento. Sul posto sono state identificate 21 persone, studenti di età compresa tra i 20 e i 24 anni, che sono state sanzionate per la violazione delle norme anti covid. Poi, in corso Vercelli, dove 6 persone, tutti trentenni, avevano organizzato una cena. Anche in questo caso, sanzionati in violazione della normativa covid-19. E ancora, i militari sono intervenuti in via Melzi D'Eril, dove era stata segnalata musica ...

