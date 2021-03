Bologna Sampdoria, i convocati di Ranieri: fuori in tre (Di sabato 13 marzo 2021) Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati in vista di Bologna-Sampdoria Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha reso nota la lista dei convocati in vista della trasferta contro il Bologna. Assenti in tre: Colley, Torregrossa e Letica. Portieri: Audero, Avogadri, Ravaglia.Difensori: Augello, Bereszynski, Ferrari, Regini, Tonelli, Yoshida.Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.Attaccanti: Balde, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Claudioha diramato la lista deiin vista diClaudio, allenatore della, ha reso nota la lista deiin vista della trasferta contro il. Assenti in tre: Colley, Torregrossa e Letica. Portieri: Audero, Avogadri, Ravaglia.Difensori: Augello, Bereszynski, Ferrari, Regini, Tonelli, Yoshida.Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.Attaccanti: Balde, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez. Leggi su Calcionews24.com

