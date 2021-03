Vaccini anti Covid, il governo fa slittare il turno dei fragili: «Priorità solo agli estremamente gravi». Ecco chi viene tagliato fuori. Ma è giusto? (Di venerdì 12 marzo 2021) Giulio ha 43 anni, è paziente oncologico da cinque, non è stato ancora vaccinato. Residente a Milano, ha aspettato finora invano il suo turno da paziente “fragile” e ora potrebbe dover attendere ancora perché non più previsto tra le categorie prioritarie del nuovo piano nazionale anti Covid. Fausto di anni ne ha 59, malato di Parkinson da 10 e cardiopatico, non vede l’ombra di un vaccino da quando a gennaio ha fatto richiesta, anche lui come Giulio da paziente “fragile”. Siciliano di nascita e penalizzato dalla lentezza irrisolta di una campagna vaccinale che lo ha messo da parte, ora potrebbe dover aspettare ulteriormente: la nuova strategia anti Covid non considera più prioritario il suo stato di salute. Il nuovo piano vaccinale di Mario Draghi è alle porte. Lo sforzo logistico del commissario ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 marzo 2021) Giulio ha 43 anni, è paziente oncologico da cinque, non è stato ancora vaccinato. Residente a Milano, ha aspettato finora invano il suoda paziente “fragile” e ora potrebbe dover attendere ancora perché non più previsto tra le categorie prioritarie del nuovo piano nazionale. Fausto di anni ne ha 59, malato di Parkinson da 10 e cardiopatico, non vede l’ombra di un vaccino da quando a gennaio ha fatto richiesta, anche lui come Giulio da paziente “fragile”. Siciliano di nascita e penalizzato dalla lentezza irrisolta di una campagna vaccinale che lo ha messo da parte, ora potrebbe dover aspettare ulteriormente: la nuova strategianon considera più prioritario il suo stato di salute. Il nuovo piano vaccinale di Mario Draghi è alle porte. Lo sforzo logistico del commissario ...

