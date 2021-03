Uomini e Donne, la reazione di Ida Platano alla scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua (Di venerdì 12 marzo 2021) Pochi giorni fa all’interno del Trono Over di Uomini e Donne è andata in onda la “scelta” di Riccardo Guarnieri. Lo storico cavaliere ha infatti rivelato i suoi sentimenti, ricambiati pienamente, per la dama Roberta Di Padua. I due hanno quindi deciso di lasciare insieme la trasmissione per vivere il loro amore lontano dalle telecamere. Ma quale sarà stata la reazione di Ida Platano, la storica ex di Guarnieri che ormai da diversi mesi ha lasciato la trasmissione e fa avere notizie ai suoi fan solo attraverso i social? L’ex dama in un’intervista su Uomini e Donne Magazine ha preferito non commentare la coppia da poco nata. In compenso ha lasciato trapelare la possibilità di un suo ... Leggi su isaechia (Di venerdì 12 marzo 2021) Pochi giorni fa all’interno del Trono Over diè andata in onda la “” di. Lo storico cavaliere ha infatti rivelato i suoi sentimenti, ricambiati pienamente, per la damaDi. I due hanno quindi deciso di lasciare insieme la trasmissione per vivere il loro amore lontano dalle telecamere. Ma quale sarà stata ladi Ida, la storica ex diche ormai da diversi mesi ha lasciato la trasmissione e fa avere notizie ai suoi fan solo attraverso i social? L’ex dama in un’intervista suMagazine ha preferito non commentare la coppia da poco nata. In compenso ha lasciato trapelare la possibilità di un suo ...

