Theo Hernández: “Scudetto o Europa? …” Zoe lo brucia: “Vuole tutto” (Di venerdì 12 marzo 2021) Theo Hernández, terzino del Milan, ha rilasciato un'intervista con la fidanzata Zoe Cristofoli a 'SportWeek' di domani. Qui una piccola anticipazione Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 12 marzo 2021), terzino del Milan, ha rilasciato un'intervista con la fidanzata Zoe Cristofoli a 'SportWeek' di domani. Qui una piccola anticipazione Pianeta Milan.

Advertising

PietroMazzara : Theo #Hernandez nemmeno in panchina. Il terzino non ha smaltito una contusione al perone rimediata contro l’Udinese @MilanNewsit - PianetaMilan : .@TheoHernandez a @SW_Sportweek: '#Scudetto o Europa? ...' Zoe lo brucia: 'Vuole tutto' - @acmilan #ACMilan #Milan… - MilanLiveIT : #TheoHernandez ed il suo feeling con il #Milan e Milano La prima parte dell'intervista realizzata con la sua #Zoe - PaoloDeplano : @albo_interista Quindi il Milan con 4 (quattro) '99 in campo e un età media di 24 anni ha giocato con gli espertoni… - sportli26181512 : Milan, parla Theo: 'Sono felice, ho lavorato tanto per essere qui. Scudetto o Europa?'. Rispond Zoe: 'Vuole tutto!'… -

Ultime Notizie dalla rete : Theo Hernández Milan, parla Theo: 'Sono felice, ho lavorato tanto per essere qui. Scudetto o Europa?'. Rispond Zoe: 'Vuole tutto!' La family sono i 4 cani 'migliori di tante persone' dice Theo. E quali sono gli obiettivi: scudetto o Europa? Qui risponde Zoe : 'Lui vuole sempre tutto!'.

Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della ventisettesima giornata Hot: Momento magico per Insigne! Theo, Kessie e Zielinski portano bonus! Not: Di Lorenzo può andare in seria difficoltà Sorpresa: Rebic in campo e subito in gol!

Europa League, Milan-Sparta Praga: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli La family sono i 4 cani 'migliori di tante persone' dice. E quali sono gli obiettivi: scudetto o Europa? Qui risponde Zoe : 'Lui vuole sempre tutto!'.Hot: Momento magico per Insigne!, Kessie e Zielinski portano bonus! Not: Di Lorenzo può andare in seria difficoltà Sorpresa: Rebic in campo e subito in gol!