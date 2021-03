Persano | la storia del piccolo Cristian e della sua lotta alla Sma…senza infermiere Video

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – “Loro in emergenza sanitaria ci sono da un anno per il Covid, noi da una vita”: la frase utilizzata da Nadia Trotta, la mamma diGaudiano un bimbo di nove anni affetto da Sma esplicita sinteticamente il dramma che si sta consumando in molte famiglie che, quotidianamente combattono con malattie gravi, in un momento in cui gli impegni e le attenzioni di istituzioni e sanità sono concentrate sullaal Covid., residente ain provincia di Salerno ha la stessa malattia di Leo, ilaffetto da atrofia muscolare spinale la cuiha commosso l’Italia, perché Leo è morto il giorno in cui l’Aifa ha concesso gratis il farmaco costosissimo salvavita.ed i suoi genitori ...