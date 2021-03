Parla il papà di Gioele: «Viviana è stata uccisa. Il suicidio? Una messinscena. Tutti sanno e nessuno parla» – L’intervista (Di venerdì 12 marzo 2021) «Il mondo mi è crollato addosso all’improvviso. Da quando Viviana e Gioele sono morti non faccio altro che pensare a loro, dalla mattina alla sera. Voglio scoprire tutta la verità. Fino a quando non ci sarò riuscito, non mi fermerò. Voglio giustizia perché sono convinto che mia moglie non si sia suicidata, non ne aveva motivo. Aveva espresso persino il desiderio di avere un altro figlio, voleva una sorellina per Gioele. Altro che traliccio, altro che suicidio». A parlare a Open è Daniele Mondello, papà di Gioele e marito di Viviana Parisi, morti lo scorso 3 agosto nelle campagne di Caronia, in Sicilia. Un incidente d’auto in autostrada, la fuga di Viviana oltre il guard-rail – come a voler fuggire da qualcuno – e poi ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 marzo 2021) «Il mondo mi è crollato addosso all’improvviso. Da quandosono morti non faccio altro che pensare a loro, dalla mattina alla sera. Voglio scoprire tutta la verità. Fino a quando non ci sarò riuscito, non mi fermerò. Voglio giustizia perché sono convinto che mia moglie non si sia suicidata, non ne aveva motivo. Aveva espresso persino il desiderio di avere un altro figlio, voleva una sorellina per. Altro che traliccio, altro che». Are a Open è Daniele Mondello,die marito diParisi, morti lo scorso 3 agosto nelle campagne di Caronia, in Sicilia. Un incidente d’auto in autostrada, la fuga dioltre il guard-rail – come a voler fuggire da qualcuno – e poi ...

Advertising

vaticannews_it : #8marzo #PapaFrancesco parla ai giornalisti sul volo dall'#Iraq: “Carità, amore e fratellanza sono la strada” Leggi… - Lucy93_76 : @clapattano @lapartevera @cristina020495 Non si parla di lavoro.. Ma di persona.. Per me zorzi può diventare papà..… - Juliano34gmail1 : Ci sono tanti profili creati tutti nel 2020 e hanno una decina a testa e si parla di un figlio di papà e miliardario - AlessandraImpa : @monica_dadamo 'parla la gente per fortuna parla, se sa di che cosa parla' Però forse se percepito come jahve va a… - dinatand : @RecaDavide Parla così se no suo papà milanista lo prende a schiaffi -

Ultime Notizie dalla rete : Parla papà Vaccini, militare morto. Il pm: "Accertamenti senza guardare in faccia nessuno" La Procura parla di "atto dovuto" in vista dell'autopsia che sarà eseguita domani. Tra gli altri ci ... Era un papà con due figli piccoli. Ci dimentichiamo cosa può significare per le persone che ...

Hawkers: tanti occhiali a meno di 24 euro per la Festa del papà! ... grazie alla nuova promozione dedicata proprio alla Festa del papà , sullo store di Hawkers potrete ... specie perché se si parla di Hawkers si parla di un brand che, per quanto poco conosciuto nel ...

Addio a padre Reverberi, il «frate dei cavalli»: è morto di Covid a 63 anni Corriere della Sera La Procuradi "atto dovuto" in vista dell'autopsia che sarà eseguita domani. Tra gli altri ci ... Era uncon due figli piccoli. Ci dimentichiamo cosa può significare per le persone che ...... grazie alla nuova promozione dedicata proprio alla Festa del, sullo store di Hawkers potrete ... specie perché se sidi Hawkers sidi un brand che, per quanto poco conosciuto nel ...