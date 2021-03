Oggi Draghi lancia il piano vaccini. È tensione sull'antidoto di AstraZeneca. L'Ema assicura: si può andare avanti (Di venerdì 12 marzo 2021) Il premier in visita all'hub di Fiumicino. L'Agenzia italiana del farmaco ha deciso, in via precauzionale, il divieto di utilizzo su tutto il territorio nazionale di un lotto dell'antidoto dopo alcune ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 12 marzo 2021) Il premier in visita all'hub di Fiumicino. L'Agenzia italiana del farmaco ha deciso, in via precauzionale, il divieto di utilizzo su tutto il territorio nazionale di un lotto dell'dopo alcune ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Oggi a #PalazzoChigi è stato siglato il Patto per l’Innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale con il Mi… - fattoquotidiano : VACCINO ASTRAZENECA Il presidente del Consiglio Mario Draghi parlerà alla nazione oggi alle 15 dal Centro vaccini d… - peppeprovenzano : Un giorno trapela che Draghi “il #Recovery se lo scrive da solo”, e va be’... Oggi che invece ci lavora #McKinsey..… - tittimaestra : RT @raffaeleliguori: #Memos @radiopopmilano oggi alle 13 con @profgviesti: “senza il Sud non c’è ricostruzione possibile dell’Italia”. Docu… - AlessandroFanet : RT @ludmyla2803: Oggi abbiamo più di 25.500 nuovi casi. Siamo il 2° paese Europeo, dopo la Francia. Tutti lodano #Draghi e non ammettono ch… -