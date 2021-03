L’arbitro non si trattiene e fa pipì in campo: il VIDEO diventa virale (Di venerdì 12 marzo 2021) L’arbitro non è riuscito a trattenersi e ha fatto pipì in campo, il VIDEO in poco tempo ha fatto il giro del web ed è diventato virale. Stiamo parlando di Dénis da Silva Ribeiro, direttore di gara che è diventato famoso non per i meriti professionali. L’episodio si è verificato in occasione della partita tra Goiás e Boavista, valida per la prima fase della Copa do Brasil, L’arbitro è stato ripreso dalle telecamere intento a fare pipì. Il direttore di gara si aggiusta i pantaloncini con l’intenzione di non dare all’occhio, ma ormai è stato tutto ripreso. Sui social network sono stati pubblicati tantissimi commenti ed il VIDEO è stato condiviso di molti utenti. In basso l’episodio che ha fatto il giro del web. Quem ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 12 marzo 2021)non è riuscito a trattenersi e ha fattoin, ilin poco tempo ha fatto il giro del web ed èto. Stiamo parlando di Dénis da Silva Ribeiro, direttore di gara che èto famoso non per i meriti professionali. L’episodio si è verificato in occasione della partita tra Goiás e Boavista, valida per la prima fase della Copa do Brasil,è stato ripreso dalle telecamere intento a fare. Il direttore di gara si aggiusta i pantaloncini con l’intenzione di non dare all’occhio, ma ormai è stato tutto ripreso. Sui social network sono stati pubblicati tantissimi commenti ed ilè stato condiviso di molti utenti. In basso l’episodio che ha fatto il giro del web. Quem ...

