"Inaccettabile non poter fare domande": un anno fa le proteste contro Conte. Draghi ha già parlato tre volte, sempre senza un confronto (Di venerdì 12 marzo 2021) "Questa è una pandemia, non il Grande Fratello". "Ha solo dato sfoggio al suo ego". "Avrebbe dovuto fare la conferenza stampa, rispondendo alle domande". Il 22 marzo l'Italia entrava nel periodo più duro della lotta alla pandemia, con la chiusura di tutte le attività produttive non essenziali. Giuseppe Conte annunciò le nuove misure la sera del 21 marzo in diretta Facebook da Palazzo Chigi. Il giorno dopo politici e giornalisti si scagliarono contro l'allora premier per non aver fatto una conferenza stampa con delle domande. Un anno dopo, con una nuova stretta e un nuovo decreto firmato da Mario Draghi, le vecchie polemiche sull'assenza di comunicazioni e di domande sono invece sparite. Il presidente del Consiglio ha ...

