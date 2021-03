Fucilate contro l' auto di un 54enne sulla statale 125 | si indaga per tentato omicidio

Advertising

UnioneSarda : #Sardegna - Fallisce agguato nelle campagne di #Cardedu: fucilate contro auto, conducente illeso - C6Graziella : RT @ainnantis: ???? SA MATESSI DIE ???? ???? 11 marzo 1925 ???? Oschiri: rivolta popolare con fucilate contro il progettato trasferimento della fab… - UnioneSarda : Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda - micky_fanu : RT @ainnantis: ???? SA MATESSI DIE ???? ???? 11 marzo 1925 ???? Oschiri: rivolta popolare con fucilate contro il progettato trasferimento della fab… - franciscusedda : RT @ainnantis: ???? SA MATESSI DIE ???? ???? 11 marzo 1925 ???? Oschiri: rivolta popolare con fucilate contro il progettato trasferimento della fab… -

Ultime Notizie dalla rete : Fucilate contro

L'Unione Sarda.it

L'episodio è avvenuto ieri mattina. Grave episodio quello accaduto ieri mattina intorno alle 7 e 30 a Cardedu, lungo la strada statale 125 Orientale Sarda. All'altezza dell'incrocio con la strada ...Sulla vicenda la pm Lanusei, Giovanna Morra , ha aperto un fascicoloignoti per tentato omicidio. È stato lo stesso 53enne a chiamare i carabinieri della Compagnia di Jerzu, subito arrivati ...Il ragazzo rumeno, che aveva già diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona ... ed un caricatore bifilare curvo, compatibile con fucili mitragliatori tipo AK47. Metti mi ...A casa del 20enne, con precedenti per reati contro la persona, sono stati rinvenuti bossoli ... due caricatori per pistola mitragliatrice e di un caricatore compatibile con fucili mitragliatori tipo ...