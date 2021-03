Frosinone | si toglie la vita dopo aver scoperto di essere positivo al Covid

(Di venerdì 12 marzo 2021) . L’uomo, 85 anni, da tempo si prendeva cura della moglie malata nella loro casa di Aquino comune in provincia di. E proprio all’esterno dell’abitazione si è tolto la. Da quanto si apprende dal sindaco ieri avevacon un test rapido dial-19. Non avrebbe lasciato biglietti né messaggi per spiegare il suo gesto. Dramma in provincia di, dove un uomo di ottantacinque anni si è tolto la via questa mattina in un rustico all’esterno della sua abitazione di campagna nel comune di Aquino. Da quanto si apprende l’anziano avevaieri,e effettuato un test rapido, dial-19 a seguito di ...

Dramma in provincia di: un uomo si è suicidato dopo aver appreso di essere positivo al Coronavirus Un 85enne , residente ad Aquino, in provincia di, si è suicidato in un rustico all'esterno della propria abitazione in campagna dopo aver appreso, dopo essersi sottoposto a un test antigenico rapido, di essere positivo al Covid a seguito ...