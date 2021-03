Elettra Lamborghini positiva al Coronavirus: “Sono stata attenta, ma l’ho preso” (Di venerdì 12 marzo 2021) Elettra Lamborghini ha postato un video su Instagram dove ha comunicato la sua positività al Covid: il racconto ai suoi follower Emergenza Coronavirus che continua a colpire tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione. Nelle scorse ore è arrivata la positività della web influencer e cantante bolognese. Che ha voluto avvisare tutti i suoi follower sull’esito del tampone che ha attestato il contagio da Covid-19. “Ciao, Sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti e ho preso il Covid ”. Questo il commento al video che ha scritto la moglie del dj Afrojack. Nelle ultime ore la situazione nel paese sta ulteriormente preoccupando. Con le varianti a rendere i numeri ancora più pesanti rispetto al passato. Tanto ... Leggi su formatonews (Di venerdì 12 marzo 2021)ha postato un video su Instagram dove ha comunicato la sua positività al Covid: il racconto ai suoi follower Emergenzache continua a colpire tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione. Nelle scorse ore è arrivata la positività della web influencer e cantante bolognese. Che ha voluto avvisare tutti i suoi follower sull’esito del tampone che ha attestato il contagio da Covid-19. “Ciao,, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti e hoil Covid ”. Questo il commento al video che ha scritto la moglie del dj Afrojack. Nelle ultime ore la situazione nel paese sta ulteriormente preoccupando. Con le varianti a rendere i numeri ancora più pesanti rispetto al passato. Tanto ...

