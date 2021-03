Covid: Procuratrice Siracusa, 'da autopsia militare arriveranno molte risposte' (Di venerdì 12 marzo 2021) Siracusa, 12 mar. (Adnkronos) - "Dall'autopsia sul corpo del sottufficiale Stefano Paternò ci aspettiamo molte risposte sulla causa del decesso". Lo ha detto all'Adnkronos Sabrina Gambino, la Procuratrice capo di Siracusa, che coordina con il pm Gaetano Bono l'inchiesta sulla morte dei Gaetano Paternò. L'autopsia sarà eseguita domani pomeriggio all'ospedale Cannizzaro di Catania. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021), 12 mar. (Adnkronos) - "Dall'sul corpo del sottufficiale Stefano Paternò ci aspettiamosulla causa del decesso". Lo ha detto all'Adnkronos Sabrina Gambino, lacapo di, che coordina con il pm Gaetano Bono l'inchiesta sulla morte dei Gaetano Paternò. L'sarà eseguita domani pomeriggio all'ospedale Cannizzaro di Catania.

Advertising

TV7Benevento : **Covid: Procuratrice Siracusa, 'in Procura tutti vaccinati, seguire indicazioni Mattarella'**... - simcopter : RT @Adnkronos: #Covid, Procuratrice Siracusa: 'Militare morto? Indaghiamo su intera filiera #vaccino, no psicosi' - dammidamangiare : RT @Adnkronos: #Covid, Procuratrice Siracusa: 'Militare morto? Indaghiamo su intera filiera #vaccino, no psicosi' - RobertoZucchi11 : RT @Adnkronos: #Covid, Procuratrice Siracusa: 'Militare morto? Indaghiamo su intera filiera #vaccino, no psicosi' - Adnkronos : #Covid, Procuratrice Siracusa: 'Militare morto? Indaghiamo su intera filiera #vaccino, no psicosi' -