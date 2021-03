Coronavirus, la Francia travolta dalla nuova ondata. Oltre 90 mila decessi e terapie intensive piene all’80% (Di sabato 13 marzo 2021) Francia EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Ciclista davanti al Louvre, ParigiSuperata la soglia dei 90 mila morti È solo una soglia simbolica, certo. Una cifra che non racconta il reale andamento dell’epidemia in un territorio. Eppure la notizia che la Francia ha superato la quota di 90 mila decessi con diagnosi di Coronavirus arriva in un momento in cui la pandemia sta tornando in modo violento in questo Paese. I posti occupati nelle terapie intensive da pazienti Covid ha superato le 4 mila unità, circa l’80% del totale di letti di questo reparto disponibili nel Paese. Un dato che il ministro della Salute Olivier Véran ha comunicato con molta preoccupazione: «La situazione è destinata a peggiorare nelle prossime settimane». ... Leggi su open.online (Di sabato 13 marzo 2021)EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Ciclista davanti al Louvre, ParigiSuperata la soglia dei 90morti È solo una soglia simbolica, certo. Una cifra che non racconta il reale andamento dell’epidemia in un territorio. Eppure la notizia che laha superato la quota di 90con diagnosi diarriva in un momento in cui la pandemia sta tornando in modo violento in questo Paese. I posti occupati nelleda pazienti Covid ha superato le 4unità, circa l’80% del totale di letti di questo reparto disponibili nel Paese. Un dato che il ministro della Salute Olivier Véran ha comunicato con molta preoccupazione: «La situazione è destinata a peggiorare nelle prossime settimane». ...

Francia: premier Castex, pronti ad applicare nuove restrizioni anti - Covid nell'Ile - de - France Parigi, 12 mar 20:20 - Il governo francese è pronto ad applicare delle restrizioni nella regione di Parigi, l'Ile - de - France, per frenare l'avanzata del coronavirus. Lo ha detto il primo ministro francese, Jean Castex, durante una visita all'ospedale Pitié - Salpetriere, a Parigi. "Bisogna tenersi pronti a prendere tutte le misure che la situazione ...

Coronavirus, in Francia occupato l'80% delle terapie intensive Sky Tg24 Covid, in Francia superati i 90 mila morti La Francia ha superato i 90mila morti per coronavirus dall'inizio della pandemia. È quanto emerge dai dati ufficiali pubblicati oggi dall'agenzia sanitaria ...

Teatri occupati in Francia contro chiusura, sono una decina Con l’occupazione di due nuovi teatri, il Théâtre du Nord a Lille (Francia settentrionale) e il Théâtre de l’Union, a Limoges (sud-ovest), salgono a 10 i siti occupati ormai dalla scorsa settimana da ...

