Cade in uno stagno ghiacciato | ma l’Apple Watch gli salva la vita

(Di venerdì 12 marzo 2021) Un uomo ha rivelato di essere vivo grazie alche indossava: è infatti caduto in unoe stava morendo di ipotermiato dal suo Apple. Lo ha raccontato un uomo, insegnante in una scuola del New Hampshire, che ha seriamente rischiato di morire per ipotermia dopo un incidente imprevisto. William Rogers L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

teobaratto90 : RT @teatrolafenice: ?? Un altro degli eventi che ricordiamo ogni anno cade oggi nel 1857: la prima assoluta di 'Simon Boccanegra'. Questo è… - Quod_vis_fati : RT @teatrolafenice: ?? Un altro degli eventi che ricordiamo ogni anno cade oggi nel 1857: la prima assoluta di 'Simon Boccanegra'. Questo è… - el_camurro : RT @teatrolafenice: ?? Un altro degli eventi che ricordiamo ogni anno cade oggi nel 1857: la prima assoluta di 'Simon Boccanegra'. Questo è… - OlgaStefano4 : RT @teatrolafenice: ?? Un altro degli eventi che ricordiamo ogni anno cade oggi nel 1857: la prima assoluta di 'Simon Boccanegra'. Questo è… - blulamu : RT @teatrolafenice: ?? Un altro degli eventi che ricordiamo ogni anno cade oggi nel 1857: la prima assoluta di 'Simon Boccanegra'. Questo è… -

Ultime Notizie dalla rete : Cade uno

Corriere Delle Alpi

E quando sono arrivati, i sanitari lo hanno trovato instato di semi - coscienza. Così la centrale operativa del 118, in contatto con i colleghi sul posto, ha deciso di richiedere per lui l'...... in cui si muovono i protagonisti " quello dell'angelo che diventa uomo e "" sulla terra " che ... come se l'individualità del protagonista potesse fondersi in un tutt'con la strada che percorre:...L’Italia segna un ritardo sull'accordo per smaltire in un Paese europeo i residui più radioattivi e sulla necessità di tracciare le scorie.Lucia Raso è morta cadendo dalla finestra il 23 novembre 2020 e da lì i suoi genitori non hanno mai smesso di chiedere giustizia.