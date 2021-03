Arte: scoperto in Gb il manoscritto perduto di Celio che smentisce 'Le Vite' del Vasari (2) (Di venerdì 12 marzo 2021) (Adnkronos) - Era proprio Vasari l'obiettivo di Celio, fonte univoca di tutte le informazioni sugli artisti della sua epoca. Celio chiosa, integra, ridicolizza, corregge, suggerisce con lo scopo di smontare la prospettiva toscanocentrica dell'interpretazione Vasariana della storia dell'Arte. Celio vuole esaltare la gloriosa tradizione artistica romana, gli esempi coevi che niente hanno da invidiare a quelli fiorentini, la ricchezza ereditata da una classicità disseminata nell'Urbe che influisce più di altre esperienze, a suo avviso, anche su grandi come Michelangelo (per il quale non nutriva gran simpatia, peraltro) o Raffaello. Sono numerose le informazioni inedite, le puntualizzazioni e le osservazioni personali di Gaspare Celio che tessono una prospettiva ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) (Adnkronos) - Era propriol'obiettivo di, fonte univoca di tutte le informazioni sugli artisti della sua epoca.chiosa, integra, ridicolizza, corregge, suggerisce con lo scopo di smontare la prospettiva toscanocentrica dell'interpretazioneana della storia dell'vuole esaltare la gloriosa tradizione artistica romana, gli esempi coevi che niente hanno da invidiare a quelli fiorentini, la ricchezza ereditata da una classicità disseminata nell'Urbe che influisce più di altre esperienze, a suo avviso, anche su grandi come Michelangelo (per il quale non nutriva gran simpatia, peraltro) o Raffaello. Sono numerose le informazioni inedite, le puntualizzazioni e le osservazioni personali di Gaspareche tessono una prospettiva ...

Advertising

TV7Benevento : Arte: scoperto in Gb il manoscritto perduto di Celio che smentisce 'Le Vite' del Vasari (2)... - Gagarinmagazine : Scoperto l'autore della scultura in terracotta che raffigura un nudo di donna esposta in Pinacoteca: si tratta di è… - Pikasus_ : WALTER WILLIAMS: a selection Formatosi all’arte con la visione della vita quotidiana della gente nera di Harlem, ha… - MuraSelene : @MetaErmal Ermal buongiorno.. è la prima volta da quando ho scoperto la tua Arte che ho bisogno di capirti, di rias… - Nautibar1 : Un quadro scoperto stasera #cannabis #arte -