90 giorni per innamorarsi: Kenneth e Armando oggi (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo il grande successo d’ascolti ottenuto da 90 giorni per innamorarsi, il reality americano che in Italia è andato in onda su Real Time, arriva una nuova stagione del programma che, però, propone l’esperimento al contrario. 90 giorni per innamorarsi lontano dagli Stati Uniti, infatti, racconta la storia di un alcuni cittadini statunitensi che hanno lasciato il proprio paese per inseguire l’amore. Tra le coppie protagoniste della seconda stagione ci sono Kenneth Niedermeier, uomo di 57 anni proveniente Saint Petersburg, città sulla costa del Golfo della Florida, e il trentunenne Armando Rubio, messicano di San Felipe. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Stanno ancora insieme? Ecco tutte le risposte che cerchi! Come è finita tra Kenneth e ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo il grande successo d’ascolti ottenuto da 90per, il reality americano che in Italia è andato in onda su Real Time, arriva una nuova stagione del programma che, però, propone l’esperimento al contrario. 90perlontano dagli Stati Uniti, infatti, racconta la storia di un alcuni cittadini statunitensi che hanno lasciato il proprio paese per inseguire l’amore. Tra le coppie protagoniste della seconda stagione ci sonoNiedermeier, uomo di 57 anni proveniente Saint Petersburg, città sulla costa del Golfo della Florida, e il trentunenneRubio, messicano di San Felipe. Come è finita tra i due? Cosa fanno? Stanno ancora insieme? Ecco tutte le risposte che cerchi! Come è finita trae ...

Advertising

francescacheeks : Di quei giorni ricordo le sveglie presto, le attese nei camerini, le sedute incelofanate. Ma soprattutto la felicit… - stebellentani : Due buone notizie. 1) Da tentativo di “rosso 4-6 settimane” (blitz speranza-ricciardi) siamo passati a “rosso nei w… - matteosalvinimi : #Salvini: Via gabbie dei codici Ateco che hanno messo in difficoltà italiani nello scorso anno, ci stiamo impegnand… - wikiBo23 : RT @gianlucaguidi: #buongiorno Ho fatto la prima dose di #AstraZeneca 3 giorni fa. Nessuna reazione. Fatta spesa (14 casse d’acqua più cib… - folucar : RT @ASampierdarena: Mappa dell'incidenza provinciale (per data di notifica dai dati aggiornati oggi via pcm-dpc) su 100mila abitanti a 7 gi… -