Texas | attività aperte e via l’obbligo di mascherina | “I nostri cittadini hanno subito troppo”

(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar – Il governatore delGreg Abbott ha annunciato martedì scorso che indossare lain pubblico non sarà più obbligatorio. I funzionari sanitari dello Stato, comunque, avvertono idi non abbassare la guardia. “Introppiperso opportunità” Il governatore delAbbott ha fatto l’annuncio durante un evento della Camera di Commercio di Lubbock: ha emesso un ordine esecutivo che revoca la maggior parte dei suoi precedenti ordini esecutivi in tema di Covid, comedi indossare lain pubblico. Abbott, repubblicano, ha affermato che lecommerciali di qualsiasi tipo potranno aprire al 100% a partire dal 10 marzo. “Troppi texani sono stati ...

Niente più mascherine, 'è liberatorio, un ritorno alla normalità' dicono i residenti di San Leon, in, che si ritrovano in un cocktail bar per festeggiare la piena riapertura dellecommerciali, dei locali e la rimozione dell'obbligo di indossare la mascherina contro il Covid - 19. Il ...... seguita da New York (48.153),(45.047), Florida (31.522), Pennsylvania (24.255), New Jersey (... 'Pensiamo che ora sia il tempo appropriato per cominciare a reintrodurre questein qualche ...