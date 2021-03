Sergio Mattarella, minacciato di morte e insultato online: scattano le perquisizioni in tutta Italia per le minacce al Capo dello Stato (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono scattate quest’oggi perquisizioni a tappeto in tutta Italia messe in atto dalla Polizia della Digos e che rientrano nell’ambito di un’inchiesta di cui si sta occupando la Procura di Roma che ha per oggetto le minacce e gli insulti che avevano raggiunto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e altre cariche istituzionali. minacce di morte e insulti a Sergio Mattarella Di quello che è accaduto sui social e che ha avuto nel mirino il Capo dello Stato Sergio Mattarella si sta attualmente occupando la Procura di Roma che ha deciso di aprire un’inchiesta volta a scoprire l’identità degli autori delle ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono scattate quest’oggia tappeto inmesse in atto dalla Polizia della Digos e che rientrano nell’ambito di un’inchiesta di cui si sta occupando la Procura di Roma che ha per oggetto lee gli insulti che avevano raggiunto il presidente della Repubblica,e altre cariche istituzionali.die insulti aDi quello che è accaduto sui social e che ha avuto nel mirino ilsi sta attualmente occupando la Procura di Roma che ha deciso di aprire un’inchiesta volta a scoprire l’identità degli autori delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Mattarella Insulti e minacce a Mattarella via social, 10 indagati Sono dieci le persone indagate dalla Procura di Roma nell' ambito dell'inchiesta avviata dopo le minacce e gli insulti via social ai danni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La Polizia di Stato con personale della Polizia Postale e delle Digos territorialmente competenti ha effettuato perquisizioni personali, locali e informatiche a carico di dieci ...

Il 18enne aostano Giuseppe Varone insignito da Mattarella 'Alfiere della Repubblica' Questa la motivazione con cui il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l'attestato di 'Alfiere della Repubblica' a Giuseppe Varone, 18enne di Aosta. Il titolo è assegnato a '...

Sergio Mattarella si è vaccinato. Al presidente della Repubblica una dose di Moderna QUOTIDIANO.NET Da Mattarella attestati di alfiere della Repubblica a 28 giovani: due sono siciliani ROMA - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d’onore di «Alfiere della Repubblica» a giovani che nel 2020 si sono distinti per l'impegno e le azioni coraggiose e ...

Ecco Mattia, il bimbo veneto di 11 anni premiato da Mattarella per l'amore con cui accudisce il papà Mattia ha 11 anni e accudisce il padre Paolo Piccoli, affetto da Alzheimer precoce. La madre è Michela Morutto che da anni si sta battendo per un riconoscimento economico come forma di sostentamento p ...

