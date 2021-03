Scuola di Grosseto ricerca docente A026, presa di servizio 16 marzo: domande entro il 12 (Di giovedì 11 marzo 2021) Presso l'IIS Polo Bilanciardi di Grosseto è disponibile una supplenza sulla classe di concorso A026, Matematica, ore 19 fino al 19 marzo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 marzo 2021) Presso l'IIS Polo Bilanciardi diè disponibile una supplenza sulla classe di concorso, Matematica, ore 19 fino al 19. L'articolo .

