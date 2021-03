Pd: Epifani, ‘Letta autorevole, insieme apriamo dialogo per ricostruzione’ (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar (Adnkronos) – “Guardiamo con attenzione e rispetto al travaglio che stanno vivendo. Da parte nostra c’è l’urgenza di superare la frammentazione, ricostruendo un campo largo, che è l’unico modo per essere competitivi con il centrodestra. Possiamo andare avanti con partitini che valgono il 2-3 per cento e che si dividono su qualsiasi cosa?”. Lo dice Guglielmo Epifani, al Foglio, parlando del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar (Adnkronos) – “Guardiamo con attenzione e rispetto al travaglio che stanno vivendo. Da parte nostra c’è l’urgenza di superare la frammentazione, ricostruendo un campo largo, che è l’unico modo per essere competitivi con il centrodestra. Possiamo andare avanti con partitini che valgono il 2-3 per cento e che si dividono su qualsiasi cosa?”. Lo dice Guglielmo, al Foglio, parlando del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Pd: Epifani, 'Letta autorevole, insieme apriamo dialogo per ricostruzione'... - ilfoglio_it : 'Letta segretario? Le personalità autorevoli aiutano ma restano i nodi da sciogliere, a partire dall'alleanza con i… - NelloGar : #facciamorete @pdnetwork In ordine alfabetico la Relazioni dei segretari PD. Come formare una opinione politica n… - emigrante81 : RT @eu_pizzimenti: Non capisco però. L'Assemblea elegge Letta segretario, mettiamo. Per la natura del PD, Letta non avrebbe alcuna legittim… - GiorgioCarbon12 : RT @eu_pizzimenti: Non capisco però. L'Assemblea elegge Letta segretario, mettiamo. Per la natura del PD, Letta non avrebbe alcuna legittim… -