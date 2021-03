Moviola Roma Shakhtar Donetsk | l’episodio chiave del match

Advertising

cmdotcom : #EuropaLeague, la MOVIOLA LIVE: il Var annulla un gol di #Kessie. #Martial giù, niente rigore #manchestermilan… - sportli26181512 : Europa League, la MOVIOLA LIVE: annullato l'1-0 di Leao: Dopo gli ottavi di finale d'andata di Champions League di… - ilrossoeilnero2 : @ElChino_1908 @Riccardo3251 @capuanogio Ultime due annotazioni A) tranne quello con la Roma la moviola ha dimostrat… - infoitsport : Roma-Genoa, la moviola: quanti dubbi sul tocco di mano di Smalling - miki_gio : RT @romatube_it: Moviola #RomaGenoa: buona prova di #Fabbri #ASRoma ??? Simone Ferri -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Roma

...questa sera le sfide di Europa League con in campo il Milan alle 18.55 in casa del Manchester United e laalle 21 all'Olimpico contro lo Shakhtar . Di seguito tutti gli episodi dadelle ...Allo stadio Olimpico, il match valido per l'andata degli ottavi di Europa League 2020/2021 trae Shakhtar Donetsk: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca ...42 Dopo gli ottavi di finale d’andata di Champions League di martedì e mercoledì, si giocano questa sera le sfide di Europa League con in campo il Milan alle 18.55 in casa del Manchester United e la R ...1 Dopo gli ottavi di finale d’andata di Champions League di martedì e mercoledì, si giocano questa sera le sfide di Europa League con in campo il Milan alle 18.55 in casa del Manchester United e la Ro ...