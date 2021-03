Mission: Impossible 7: Rob Delaney, Indira Varma e Charles Parnell tra i nuovi arrivi nel cast (Di giovedì 11 marzo 2021) Il regista di Mission: Impossible 7 ha annunciato l'arrivo nel cast del film di Rob Delaney, Indira Varma, Charles Parnell, Mark Gatiss e Cary Elwes. Mission: Impossible 7 avrà nel proprio cast anche Rob Delaney, Mark Gatiss, Indira Varma, Cary Elwes e Charles Parnell. Ad annunciare gli arrivi più recenti tra i protagonisti della nuova avventura di Ethan Hunt è stato il regista Christopher McQuarrie condividendo alcune foto delle star. Il film Mission: Impossible 7 riporta sul grande schermo l'agente segreto interpretato da Tom Cruise e i fan stanno chiedendosi se la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 marzo 2021) Il regista di7 ha annunciato l'arrivo neldel film di Rob, Mark Gatiss e Cary Elwes.7 avrà nel proprioanche Rob, Mark Gatiss,, Cary Elwes e. Ad annunciare glipiù recenti tra i protagonisti della nuova avventura di Ethan Hunt è stato il regista Christopher McQuarrie condividendo alcune foto delle star. Il film7 riporta sul grande schermo l'agente segreto interpretato da Tom Cruise e i fan stanno chiedendosi se la ...

