Manchester United-Milan | Ambrosini ricorda | “Le immagini di quella gara mi emozionano”

"Le immagini di quella gara mi emozionano, nella vita di un calciatore ci sono quattro/cinque momenti che la segnano, quella sera ha segnato la nostra storia e degli 80.000 che erano lì". Così Massimo Ambrosini, a poche ore dalla grande sfida tra il Manchester United e il Milan, valida per gli ottavi di finale di Europa League, ha ricordato ai microfoni di Sky Sport la partita del 2007 e le sue emozioni in campo. "Ho goduto tanto nel riscaldamento, perché due ore prima della partita ce n'erano già 80.000. All'andata perdemmo 3-2 prendendo gol all'ultimo secondo, poi cenammo, eravamo distrutti, Carletto ci diede una pacca sulla spalla e ci disse: "Tranquilli, pensiamo al ritorno", ha concluso l'ex rossonero.

