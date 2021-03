Low cost: quote UE su carburanti green valgano anche per voli a lungo raggio (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Un gruppo di compagnie aeree europee low cost (tra cui Easyjet, Ryanair, Wizz Air e Jet2) e di gruppi ambientalisti ha scritto una lettera alla Commissione europea per chiedere che la legislazione, in via di definizione, sui carburanti sostenibili dell’aviazione sia applicata anche ai voli a lungo raggio e da/verso l’UE e non solo ai voli interni. L’esecutivo UE sta lavorando a una norma per imporre alle compagnie di utilizzare progressivamente i cosiddetti sustainable aviation fuels (SAF), che ridurrebbero le emissioni di CO2 rispetto ai carburanti convenzionali. A dicembre la Commissione ha accantonato una bozza che prevedeva una quota del 5% di utilizzo di SAF per le compagnie UE entro il 2030 perché giudicata troppo poco ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Un gruppo di compagnie aeree europee low(tra cui Easyjet, Ryanair, Wizz Air e Jet2) e di gruppi ambientalisti ha scritto una lettera alla Commissione europea per chiedere che la legislazione, in via di definizione, suisostenibili dell’aviazione sia applicataaie da/verso l’UE e non solo aiinterni. L’esecutivo UE sta lavorando a una norma per imporre alle compagnie di utilizzare progressivamente i cosiddetti sustainable aviation fuels (SAF), che ridurrebbero le emissioni di CO2 rispetto aiconvenzionali. A dicembre la Commissione ha accantonato una bozza che prevedeva una quota del 5% di utilizzo di SAF per le compagnie UE entro il 2030 perché giudicata troppo poco ...

