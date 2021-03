La curva continua a salire: oggi 25.673 casi e 373 morti in Italia (Di giovedì 11 marzo 2021) Ancora in netta crescita la curva epidemica in Italia, che fa segnare oggi 25.673 nuovi casi, il dato più alto dallo scorso 28 novembre (ieri erano 22.409). In salita anche i decessi 373 (ieri 332), ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 11 marzo 2021) Ancora in netta crescita laepidemica in, che fa segnare25.673 nuovi, il dato più alto dallo scorso 28 novembre (ieri erano 22.409). In salita anche i decessi 373 (ieri 332), ...

Advertising

FilippoZPCaruso : @PaoloAud @controcorrenteT @Agenzia_Ansa Se si vede media mobile a 7 giorni, la curva sta decrescendo (i.e. ogni gi… - EureosCriss : RT @AleGrowth: Continua il calo. Ripeto: continua il calo. Seppure lieve la curva è ancora in calo. Chi parla di necessità di lockdown è un… - CastigamattU : RT @AleGrowth: Continua il calo. Ripeto: continua il calo. Seppure lieve la curva è ancora in calo. Chi parla di necessità di lockdown è un… - DanielePezzini : @sbruffino Continua a sfuggirgli il piccolo particolare che normalizzando per i test effettuati la curva autunnale… - peonas : @Up_78erailmio Io sposterei a Cardiff il culmine della curva di crescita, da lì in poi discesa continua. -