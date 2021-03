Jorginho tra la suggestione di un ritorno al Napoli e l’interesse della Juventus

(Di giovedì 11 marzo 2021) Aveva seguito Maurizio Sarri a Londra, ma in estatepotrebbe tornare in Italia. Per Tuttosport sul centrocampista c’è la, alla ricerca di un regista puro per la prossima stagione, ma resta anche viva ladi unche secondo il suo agente sarebbe legato a quello eventuale di Sarri sulla panchina degli azzurri. Di certo, servirà un’offerta economicamente importante da presentare al Chelsea. L'articolo ilsta.

