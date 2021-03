Governo diviso: il virus mette alle strette l’esecutivo, ancora nessuna intesa (Di giovedì 11 marzo 2021) La curva epidemiologica sale ma il Governo non riesce a trovare una soluzione unanime per bloccare il virus, Draghi convoca cabina di regia A distanza di un anno dai primi casi Covid in Italia lo scenario non è mutato granché, abbiamo visto un cambio di Governo ma la situazione pandemica è quasi peggiorata. Il Paese ora è costretto ad affrontare la terza ondata della pandemia e si cercano gli strumenti adeguati per il contenimento della curva epidemiologica. I contagi ormai salgono giorno dopo giorno, gli esperti hanno affermato che se la trasmissione del virus non verrà arginata in tempi brevi c’è il rischio che a fine marzo i bollettini segnino 40mila positivi al giorno. Insomma uno scenario da incubo preoccupante soprattutto perché le strutture ospedaliere rischiano la saturazione. Occorre agire subito ma il ... Leggi su zon (Di giovedì 11 marzo 2021) La curva epidemiologica sale ma ilnon riesce a trovare una soluzione unanime per bloccare il, Draghi convoca cabina di regia A distanza di un anno dai primi casi Covid in Italia lo scenario non è mutato granché, abbiamo visto un cambio dima la situazione pandemica è quasi peggiorata. Il Paese ora è costretto ad affrontare la terza ondata della pandemia e si cercano gli strumenti adeguati per il contenimento della curva epidemiologica. I contagi ormai salgono giorno dopo giorno, gli esperti hanno affermato che se la trasmissione delnon verrà arginata in tempi brevi c’è il rischio che a fine marzo i bollettini segnino 40mila positivi al giorno. Insomma uno scenario da incubo preoccupante soprattutto perché le strutture ospedaliere rischiano la saturazione. Occorre agire subito ma il ...

Advertising

CTodde : RT @LorenzoCast89: Giorgetti, Berlusconi, Renzi, Letta, Conte-Di Maio. In pratica il governo Draghi è un monocolore DC diviso in cinque cor… - CarpaneseSilva1 : RT @LorenzoCast89: Giorgetti, Berlusconi, Renzi, Letta, Conte-Di Maio. In pratica il governo Draghi è un monocolore DC diviso in cinque cor… - NicholasPelle : RT @LorenzoCast89: Giorgetti, Berlusconi, Renzi, Letta, Conte-Di Maio. In pratica il governo Draghi è un monocolore DC diviso in cinque cor… - AngeliPaolo : RT @LorenzoCast89: Giorgetti, Berlusconi, Renzi, Letta, Conte-Di Maio. In pratica il governo Draghi è un monocolore DC diviso in cinque cor… - toro51071 : Covid, governo diviso sui weekend rossi: oggi si decide sulla nuova stretta: -

Ultime Notizie dalla rete : Governo diviso Il Cts chiede misure più stringenti, governo diviso. Chiusure anticipate in alcune Regioni Il Comitato Tecnico Scientifico ha raccomandato più rigore nei fine settimana e regole più stringenti anche in zona gialla ma nel governo i ministri sono divisi. In Campania e Puglia sono state già anticipate le ...

Covid, governo diviso sui weekend rossi: oggi si decide sulla nuova stretta Il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli Qualsiasi sarà la decisione del governo, però, con tutta probabilità entrerà in forze solo all'inizio della prossima settimana e non a ...

Weekend rossi, governo diviso - ItaliaOggi.it Italia Oggi De Majo: «Io assessora di una città divisa e piena di barriere» L e motivazioni di questa scelta ragionata e sofferta risiedono nella presa d’atto di un progressivo allontanamento del «palazzo» dalla città reale, in un momento storico in cui proprio quella città r ...

Italia verso la zona rossa: il governo attende nuovi dati, si decide venerdì in Consiglio dei ministri Meno di 48 ore per decidere. Il premier Mario Draghi riunisce a palazzo Chigi la cabina di regia per esaminare le raccomandazioni del Cts ma il vertice, circa un’ora e mezza, si conclude senza che ven ...

Il Comitato Tecnico Scientifico ha raccomandato più rigore nei fine settimana e regole più stringenti anche in zona gialla ma neli ministri sono divisi. In Campania e Puglia sono state già anticipate le ...Il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli Qualsiasi sarà la decisione del, però, con tutta probabilità entrerà in forze solo all'inizio della prossima settimana e non a ...L e motivazioni di questa scelta ragionata e sofferta risiedono nella presa d’atto di un progressivo allontanamento del «palazzo» dalla città reale, in un momento storico in cui proprio quella città r ...Meno di 48 ore per decidere. Il premier Mario Draghi riunisce a palazzo Chigi la cabina di regia per esaminare le raccomandazioni del Cts ma il vertice, circa un’ora e mezza, si conclude senza che ven ...