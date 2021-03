Estrazioni petrolifere in Basilicata, condannata l’Eni. Il Gruppo guidato da Descalzi riconosciuto responsabile del reato di traffico illecito di rifiuti (Di giovedì 11 marzo 2021) Nuova pagina nera per l’attuale gestione dell’Eni, che ieri è stata condannata nell’ambito del processo sulle Estrazioni petrolifere in Basilicata. Nel 2016 l’inchiesta portò al sequestro, durato circa quattro mesi, del Centro Olio di Viggiano (Potenza). La partecipata pubblica guidata da Claudio Descalzi era accusata di aver smaltito illecitamente i rifiuti prodotti dallo stesso Centro Olio. Una vicenda che ebbe anche uno strascico politico dovuto alle dimissioni dell’allora ministro allo Sviluppo Economico, Federica Guidi, per il coinvolgimento dell’ex compagno, Gianluca Gemelli (la cui posizione fu poi archiviata). Così ieri è arrivata la decisione del tribunale di Potenza, che ha condannato l’Eni per il reato di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 marzo 2021) Nuova pagina nera per l’attuale gestione del, che ieri è statanell’ambito del processo sullein. Nel 2016 l’inchiesta portò al sequestro, durato circa quattro mesi, del Centro Olio di Viggiano (Potenza). La partecipata pubblica guidata da Claudioera accusata di aver smaltito illecitamente iprodotti dallo stesso Centro Olio. Una vicenda che ebbe anche uno strascico politico dovuto alle dimissioni dell’allora ministro allo Sviluppo Economico, Federica Guidi, per il coinvolgimento dell’ex compagno, Gianluca Gemelli (la cui posizione fu poi archiviata). Così ieri è arrivata la decisione del tribunale di Potenza, che ha condannatoper ildi ...

