De Rose indica la strada | “Sconfitta contro la Juve Stabia un passo indietro | Santana e il discorso da brividi”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 11 marzo 2021) Francesco Desi racconta.Il centrocampista calabrese, arrivato al Palermo durante il calciomercato invernale, ha infoltito la zona nevralgica del campo e si è preso un posto da titolare fisso. L'ex Reggina, nel corso dell'intervista rilasciata a "Siamo Aquile" in onda su Trm, ha parlato del momento vissuto dai rosanero reduci dalla pesantecasalingala."Sono arrivato a Palermo con tante motivazioni perché arrivavo in una grande piazza blasonata e non ci ho pensato neanche una volta. Questa non è una classifica che ci meritiamo e non è da Palermo, lo sappiamo tutti. Abbiamo alternato prestazioni ottime a prestazioni negative, dopo il derby di Catania siamo cadutilafacendo un...