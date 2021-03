Che il rock sia tornato come una tempesta a Sanremo è solo un’illusione (Di giovedì 11 marzo 2021) Continua la Settimana Internazionale del Cazzeggio Post-Sanremese, detta anche, sta per tornare il Lock Down, non fatemici pensare. Leggo sempre con grande passione le cose che si scrivono riguardo il mercato musicale, che è un po’ come chiamare Mostra di quadri uno che in cantina appende alle pareti tre o quattro disegni fatti cinque minuti prima, e soprattutto leggo sempre con grande passione l’affannarsi, perché l’affanno è evidente, sembro io quando provo a fare una corsetta dietro uno dei miei figli, nel constatare che il Mercato, sì, come fosse una persona, sia in mano ai Giovani, stavolta è invece un’entità superiore, quasi divina, un Noumeno addirittura. Di più, leggo tante parole, fossi Salvini direi parolone, riguardo al fatto che i giovani non suonerebbero più, stanno tutti appresso alla trap, che i giovani non ascoltano più musica, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Continua la Settimana Internazionale del Cazzeggio Post-Sanremese, detta anche, sta per tornare il Lock Down, non fatemici pensare. Leggo sempre con grande passione le cose che si scrivono riguardo il mercato musicale, che è un po’chiamare Mostra di quadri uno che in cantina appende alle pareti tre o quattro disegni fatti cinque minuti prima, e soprattutto leggo sempre con grande passione l’affannarsi, perché l’affanno è evidente, sembro io quando provo a fare una corsetta dietro uno dei miei figli, nel constatare che il Mercato, sì,fosse una persona, sia in mano ai Giovani, stavolta è invece un’entità superiore, quasi divina, un Noumeno addirittura. Di più, leggo tante parole, fossi Salvini direi parolone, riguardo al fatto che i giovani non suonerebbero più, stanno tutti appresso alla trap, che i giovani non ascoltano più musica, ...

Advertising

LauraPausini : Le donne sono come le canzoni. Sono jazz.Sono pop e rock.Fanno pensare.Danno consigli.Fanno ballare.Fanno soffrire.… - IlContiAndrea : Che emozione e che bellezza vedere l'Orchestra alzarsi in piedi per suonare rock. Lavoratori dello spettacolo che d… - lapinella : Bravi! Il rock che vince a Sanremo... aria nuova. Grandi??#Maneskin #Sanremo - rock_soda : RT @ChiaraRames97: Potevo scegliere di seguire un cantante normale, non fuori dagli schemi e monotono, che pubblica album con ritmi ben sca… - rock_soda : RT @giovanicrimini: ????????? manifestando che vi torni tutto indietro, luridi vermi ????????? -