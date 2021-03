Aggiornamento Windows 10 21H1: nuove funzionalità e quando scaricarlo (Di giovedì 11 marzo 2021) L’ultimo Aggiornamento di Microsoft Windows 10 versione 21H1, è in arrivo. Ecco cosa ci aspettiamo e perché presto potrebbe preparare il terreno per un importante cambiamento di Windows 10. Microsoft ha confermato che il suo ultimo Aggiornamento di Windows 10, la versione 21H1, arriverà nella primavera di quest’anno, prima in un post della community tecnologica il 15 febbraio e in un post sul blog aziendale più formale il 17 febbraio. Questo segue il solito schema di Microsoft di implementare due importanti aggiornamenti di Windows 10 all’anno. Quali nuove funzionalità includerà il nuovo Aggiornamento Windows 10 21H1? Secondo il post sul blog di ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 11 marzo 2021) L’ultimodi Microsoft10 versione, è in arrivo. Ecco cosa ci aspettiamo e perché presto potrebbe preparare il terreno per un importante cambiamento di10. Microsoft ha confermato che il suo ultimodi10, la versione, arriverà nella primavera di quest’anno, prima in un post della community tecnologica il 15 febbraio e in un post sul blog aziendale più formale il 17 febbraio. Questo segue il solito schema di Microsoft di implementare due importanti aggiornamenti di10 all’anno. Qualiincluderà il nuovo10? Secondo il post sul blog di ...

Advertising

HelpMeTechNow : L'ultimo aggiornamento di Microsoft Windows 10 versione 21H1, è in arrivo. Ecco cosa ci aspettiamo e perché presto… - infoitscienza : Windows 10, Blue Screen of Death quando si stampa dopo l’ultimo aggiornamento - scribbi : IO voglio menare l'aggiornamento di Windows. - davide_galanti : Non solo Windows 10, anche Windows 2016, ultimo aggiornamento: VA TOLTO subito, altrimenti una stampa sì e una no i… - Asgard_Hydra : Windows 10, Blue Screen of Death quando si stampa dopo l’ultimo aggiornamento -