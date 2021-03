Una siepe di mirto accoglierà chi arriva a Telti. La fontana Listincheddu sarà sistemata (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Visited 92 times, 92 visits today) Notizie Simili: Da Monti ad Alà dei Sardi ripartono i cantieri con… Risorse per sanità, sviluppo e aiuti alle imprese,… I Tazenda in concerto a Olbia ... Leggi su galluraoggi (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Visited 92 times, 92 visits today) Notizie Simili: Da Monti ad Alà dei Sardi ripartono i cantieri con… Risorse per sanità, sviluppo e aiuti alle imprese,… I Tazenda in concerto a Olbia ...

Advertising

LorenzoPTX : @mamlx_ È il vicino di casa che vedi annaffiare la siepe ogni mattina e il giorno in cui gli passi nell’aiuola ti sminuzza con una pala - thisisenola : @didimiyy Per arrivare al matrimonio avrà combattuto come nei film HAHAHAAH avrà saltato in una siepe ?? - weasleydivino : Questa è la mia preferita « C'era un padrone che piantò una vigna e la circondò con una siepe, vi scavò un frantoi… - cvasselli : @CucchiRiccardo Io li ho in una siepe in giardino... Tornano tutti gli anni... Hanno 2 nidi che riusano tutti gli a… - Felix_il_gatto : @smileanyway0 Per anni ne ho regalato fasci sani a mia moglie, fino a quando non ci siamo resi conto che lei è all… -