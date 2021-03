Studio Aifa sui vaccini | su 4 | 1 milioni di dosi | 30mila casi di effetti collaterali quasi tutti lievi

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Febbre, cefalee, dolori muscolari e articolari, dolore in sede di iniezione, brividi e nausea. Sono gli eventi avversi più segnalati (93%) riguardo alla vaccinazione anti-Covid. E’ quanto emerge dal secondo Rapporto sulla sorveglianza di questi, pubblicato dall’Agenzia italiana del farmaco.Complessivamente al 26 febbraio 2021 nella Rete nazionale di farmacovigilanza sono state valutate 30.015 le segnalazioni su un totale di 4.118.277somministrate per. Le segnalazioni gravi, per le quali è in corso la valutazione del nesso causale con le vaccinazioni, corrispondono al 6,1% del totale, con un tasso di 44 eventi gravi ogni 100.000somministrate, indipendentemente dal tipo di vaccino e dalla dose somministrata. Mentre il 93,6% delle segnalazioni è ...

Advertising

HuffPostItalia : Studio Aifa sui vaccini: su 4,1 milioni di dosi, 30mila casi effetti collaterali (quasi tutti lievi) - flavia_baldi79 : RT @HuffPostItalia: Studio Aifa sui vaccini: su 4,1 milioni di dosi, 30mila casi effetti collaterali (quasi tutti lievi) - genovesergio76 : RT @HuffPostItalia: Studio Aifa sui vaccini: su 4,1 milioni di dosi, 30mila casi effetti collaterali (quasi tutti lievi) - FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: Studio Aifa sui vaccini: su 4,1 milioni di dosi, 30mila casi effetti collaterali (quasi tutti lievi) - tfabiani2 : RT @HuffPostItalia: Studio Aifa sui vaccini: su 4,1 milioni di dosi, 30mila casi effetti collaterali (quasi tutti lievi) -

Ultime Notizie dalla rete : Studio Aifa

L'HuffPost

I dati, si legge in una nota, confermano i profili di sicurezza. Le segnalazioni di cui parla il report riguardano soprattutto il vaccino Pfizer/BioNTech (96%), che è stato il più utilizzato e ...... si basa con ogni probabilità sul fraintendimento di unoscientifico. Ma prima di andare a ... l'Agenzia italiana del farmaco (), l'Agenzia europea del farmaco ( Ema ) e l'Organizzazione ...(Roma, 10 marzo 2021) - Il tema delle Value Added Medicines al centro di un simposio organizzato oggi dalla Società Italiana di Farmacologia in collaborazione con Egualia. Esperti a confronto sull'inn ...Quali sono le reazioni avverse più comuni osservate dopo la somministrazione dei vaccini mRNA (Pfizer e Moderna)? A fare il punto è il sito dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) in base ai dati for ...